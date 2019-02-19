Политика Порошенко официально обратился в ООН за помощью в освобождении пленных моряков

2019-02-19 14:45 99

Сегодня президент Украины подписал официальное письмо к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с требованием осудить вооруженную агрессию РФ против Украины и освободить украинских заложников.

Соответствующий документ передали президенту во время встречи с представителями общественности и деятелями культуры относительно процесса освобождения украинских моряков.

"Я вам обещаю, что завтра во время выступления и во время встречи с генеральным секретарем я передам эти подписные письма и мы предложим конкретные шаги, которых мы ожидаем от ООН и от генсекретаря для того, чтобы вернуть наших ребят домой. Для нас принципиально важно, чтобы они вышли из тюрьмы", - заявил Петр Порошенко.

Известно, что завтра президент примет участие в Генассамблее ООН, где состоятся дебаты относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Также президент напомнил, что нет ни одной встречи на международном уровне, где бы он не призывал мировых лидеров обеспечить выполнение требований украинцев.