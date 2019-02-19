Политика Курс в ЕС и НАТО проложен: Порошенко подписал исторический закон

2019-02-19 19:00 213

 

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО.

Таким образом президент гарантирует необратимость европейской и евроатлантической интеграции Украины и обещает подать заявку на членство в Европейском Союзе и получить план действий относительно членства в НАТО не позднее 2023 года.

"Свою же стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 – подать заявку на членство в Евросоюзе и получить план действий по членству в НАТО. Это наше общее задание", — сказал Порошенко, выступая в Верховной Раде.

"Но в реализации этой миссии клянусь неуклонно соблюдать Конституцию Украины, в том числе и тех ее новых норм, которые я предлагаю подписать прямо тут", – добавил президент.

Также Порошенко заявил, что в Украине уже появились защитные механизмы демократии, которые не позволят внесения изменений в Конституцию в обход Верховной Рады.

"Изменения в Конституцию, которые нашей европейской и евроатлантической интеграции придают силу Основного закона, отнюдь не лишние. Есть, правда, желающие изменить всю Конституцию антиконституционным способом, в обход Верховной Рады. И в их концепции НАТО и Евросоюза места тоже не нашлось. Но я убежден, что в Украине уже сформировались и будут эффективно работать защитные механизмы демократии, которые остановят эту попытку", – подытожил Порошенко.

Как сообщалось ранее, в сентябре Рада поддержала президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Основной Закон Украины об интеграции в Евросоюз и НАТО.

В ходе заседания в четверг, 7 февраля, приняла проект закона (№9037) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

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