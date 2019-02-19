Политика В МВД пригрозили сроками гражданам, которые продают «голоса» на выборах

2019-02-19 19:30 174

В Украине с недавних пор начали действовать нормы законодательства, позволяющие осудить граждан, которые получали наличные средства за голосование за определенного кандидата на выборах.

Так, граждане, «продавшие» свой «голос» могут быть осуждены на два года лишения свободы.

Об этом уведомил советник министра внутренних дел Иван Варченко в ходе брифинга, передает УНН.

Он отметил, что за подкуп избирателей наказания могут достигать семи лет лишения свободы.

По словам советника главы МВД, в данный момент в Украине уже зафиксированы эпизоды подкупа избирателей. Минимальная стоимость «продажи голоса» пока составляет 60 гривен.

«Закон устанавливает ограничения. Так, за подкуп граждан, за получение денег, есть санкция, в том числе для тех, кто получает деньги, и эта санкция может быть до двух лет ограничения свободы. А для тех, кто организует сети подкупа, соответственно, до 7 лет лишения свободы. Что касается суммы, у нас в Украине это около 60 грн», - сказал Варченко.

Варченко уточнил, что «пока еще гречку нельзя» называть подкупом избирателей, подразумевая выдачу продуктовых наборов населению кандидатами или их представителями.

Также советник рассказал о спецоперации правоохранителей по пресечению преступной деятельности целой группы лиц от одного из кандидатов в президенты. По его словам, группировка намеревалась подкупить не только избирателей, но и членов избирательной комиссии.

«Мы практически приостановили сейчас развертывания сетей по подкупу избирателей, которые заключались в том, чтобы собрать максимальное количество наблюдателей, агитаторов, и привлечь, обещая дополнительную финансовую вознаграждение, членов комиссий», - добавил он.

28 января в Верховную Раду для утверждения был внесен проект о тюремных сроках за нарушение избирательного законодательства. Уголовно наказуемыми (до двух лет лишения свободы) будут такие нарушения, как подмена бюллетеней, разглашение избирательной тайны, вброс бюллетеней и подобное. Также в документе прописана процедура декриминализации отдельных мелких нарушений, которые не могут повлиять на результат выборов.

В начале февраля МВД Украины предупреждало, что в ходе избирательной кампании в Украине, а затем и выборов, мошенники будут пытаться завладеть имуществом граждан под видом «скупки голосов» за отдельных кандидатов.

Правоохранители просят граждан остерегаться во время активной фазы избирательной кампании. В частности, уже выявлена схема, когда мошенники под видом агитаторов за отдельных кандидатов предлагали вознаграждения за голос, но просили предоставить голосовавших персональные данные. Зафиксированы случаи, когда «агитаторы» завладевали копиями документов и подписями граждан.