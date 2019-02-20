Украина Повышение тарифов: украинцы задолжали уже 55 млрд, как не потерять жилье

2019-02-21 08:12 66

Повышение тарифов в Украине принесло обратный эффект. Вместо ожидаемых колоссальных поступлений в бюджет, граждане увязли в многотысячных долгах, некоторые и вовсе перестали платить. Так, по данным на сегодня в Украине средний долг за коммуналку на семью достиг почти четырех тысяч гривен. Это более 55 млрд грн на всех потребителей.

Поставщики газа, света, воды все чаще обращаются в суды, в результате недобросовестные потребители лишаются имущества, получают запрет на выезд за границу и даже могут лишиться жилья.

“Не создавайте себе дополнительных расходов! Платите вовремя”, – говорится на сайте поставщика тепла в Хмельницком.

Проще говоря, кто не заплатит, может попасть в реестр должников, запретный список на выезд за границу, а также лишиться своей собственности. А когда суд все-таки обяжет заплатить, помимо долга придется отдать еще несколько тысяч гривен “штрафа” (судебный сбор, 3% годовых, инфляционная корректировка).

Больше всего долгов украинцы накопили за отопление и горячую воду. Чтобы хоть как-то стимулировать потребителей их погашать, поставщики массово подают в суд на должников. Только за этот год в судебном реестре зарегистрированы десятки подобных дел. И шансы их выиграть у компаний достаточно большие.

В результате за долги могут забрать любой предмет: телевизор, микроволновку, компьютер и т. д. После визита исполнительной службы в квартире может остаться обувь, которая изношена более чем наполовину, холодильник, зимняя одежда. Остальное закон разрешает забирать и продавать на торгах.

Коммунальные услуги – такой же товар, как гречка и хлеб. Но если забрать из магазина крупу и не заплатить нельзя, то с коммуналкой такая возможность есть. Отключить отопление в отдельной квартире невозможно, также технически сложно перекрыть воду или газ.

Тарифы растут, а неплательщиков чаще всего никак не наказывали. Это привело к рекордному росту долгов за коммуналку. По данным официальной статистики, они составили более 55 млрд грн. Поставщики коммунальных услуг физически не успевают судиться со всеми недобросовестными клиентами и чаще всего ограничиваются “воспитательной работой”.

Около 4,5 млн семей (а это практически каждый третий потребитель) оплачивают коммуналку с субсидией. Долгов у них нет, так как если не платить, то “коммунальную скидку” просто заберут. Остальные 2/3 украинских семей либо не соответствуют требованиям для оформления скидки, либо из-за высоких доходов вовсе не подавали заявление. То есть платить они в большинстве случае могут. Но не платят.

В любом доме примерно каждая десятая квартира – с долгами. Причем не платят даже жильцы элитных домов. Против самых жестких неплательщиков поставщики подают в суд. И, как показывает практика, удачно выигрывают иски.

Для примера, несколько недель назад “Киевтеплоэнерго” отсудило у должника 34 тыс. грн. Причем в эту сумму входит индекс инфляции, 3% годовых и расходы на суд. То есть, фактически, помимо долга заплатить придется еще несколько тысяч гривен. Официально пеня в Украине еще не введена, но при этом в судах сумму долга можно увеличивать.

Судя по данным из реестра, подобные иски распространены по всей стране. Чаще всего потребители проигрывают и вынуждены платить. Юрист Александр Плахотник напоминает: срок исковой давности в Украине составляет три года. То есть через суд можно взыскать долг по коммуналке только за 36 месяцев.

“Но это не значит, что остальной долг прощается. Он остается, его будут указывать в платежках. Но взыскать в суде не могут”, – поясняет Плахотник. Правда, и здесь есть определенные особенности.

В одной из компаний поставщиков пояснили: в суд против потребителей подают в самую последнюю очередь. Перед этим им предлагают реструктуризировать долг. То есть договориться, что должник каждый месяц будет выплачивать определенную сумму, к примеру, 500 грн в счет долга. Если же он подпишет договор, но выполнять его не будет – вопрос решат через суд.

Такая ситуация, к примеру, совсем недавно произошла в Донецкой области. Местный поставщик тепла подписал с потребителем договор реструктуризации долга на сумму в 9366 грн. Но после тот платить отказался. Долг увеличили с учетом “инфляционных потерь”, также к сумме прибавили 3% годовых (668 грн) и судебный сбор в размере 1762 грн. В результате сумма выросла на несколько тысяч гривен.

К слову, юристы отмечают: если подписать договор реструктуризации не за три года, а за весь период неуплаты, фактически, вы признаете свой долг. Тогда, согласно 264-й статьи Гражданского кодекса, срок исковой давности “аннулируется”.

Исполнительная служба имеет право арестовать и продать на аукционе в счет долга практически любое имущество: одежду, обувь, посуду, мебель, технику, машину и так далее. Все это “добро” продадут через электронные торги, а вырученные средства направят в счет уплаты долга.

В отдельных случаях исполнительная служба имеет право забрать даже квартиру. Если у ответчика не будет реальных средств для погашения задолженности, суд может наложить взыскание на имущество. Другими словами, обеспечить реализацию на аукционе квартиры и уплату долга за ЖКУ.

Правда, в законе “Об исполнительном производстве” есть определенное ограничение. Квартиру можно забрать и продать в двух случаях. Первый – если у должника есть другое жилье. Второй – если сумма долга превышает 20 минималок. А это более 83,4 тыс. грн. Учитывая, что долг будут считать за последние три года, для ареста единственной квартиры в среднем ежемесячно нужно накапливать 2,3 тыс. грн долга. Учитывая, что в летний период платить за отопление (70% суммы в платежках) не приходится, такую сумму еще нужно умудриться накопить.

По материалам ipnews