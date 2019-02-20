Украина Стало известно, когда по Крымскому мосту пройдет первый ж/д состав

2019-02-20 17:00 318

В 2019 году начнется железнодорожное движение по незаконно построенному РФ Керченскому мосту. Об этом заявил 20 февраля президент России Владимир Путин во время обращении к Федеральному собранию.

“В этом году начнётся железнодорожное движение по Крымскому мосту, что даст возможность развивать и Крым, и Севастополь”, — сказал Путин.

По его словам, обход вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязки с Кавказского побережья уже был сделан.

Напомним, согласно информации ГП “Мариупольский морской торговый порт”, объемы грузопереработки в Мариупольском морском торговом порте в 2018 году уменьшились на 9,8% в связи с проблемами, связанными с постройкой Керченского моста и многосуточными досмотрами судов в Керчь-Еникальском канале.

Ранее международное волонтерское сообщество InformNapalm сообщило, что из-за ошибочных действий подрядной организации началось сползание грунта на участке единственной автодороги, ведущей к Керченскому мосту.

Как сообщалось ранее, космическая съемка зафиксировала смещение арок Керченского моста.