Политика Пять лет агрессии России против Украины: в США сделали заявление

2019-02-20 20:00 117

 

Американские дипломаты напомнили о декларации американского Госдепа и заявлениях Помпео по Крыму

По случаю пятой годовщины российской агрессии против Украины, США четко дали понять, что не смирятся с нападением россиян на Крым и его оккупацией. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, опубликованном в Twitter.

Американские дипломаты напомнили о красноречивой декларации Госдепа США.

"Крымская декларация Госсекретаря Помпео четко и однозначно определяет нашу политику и через 5 лет после начала аннексии Крыма Россией: мы не признаем и (в будущем) не признаем посягательства Кремля на суверенитет над территориями, захваченными силой с нарушением международного права", – говорится в заявлении посольства США.

Напомним, в июле прошлого года Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию с жестким заявлением против аннексии Крыма. Госсекретарь Майк Помпео четко дал понять, что США придерживаются своего давнего принципа отказа признать претензии Кремля на территорию, захваченную силой, с нарушением международного права. Он призвал Россию уважать эти принципы и прекратить оккупацию полуострова.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины напомнили о последствиях российской агрессии. Киев отмечает, что, несмотря на непризнание миром незаконного "референдума" в Крыму, неготовность международного сообщества решительно отреагировать на дерзкий акт агрессии со стороны России позволила преступном кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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