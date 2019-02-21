Украина Впервые в Киеве оштрафовали за размещение политической агитации на балконе

2019-02-21 11:42 153

В полиции сообщили, что составлен первый админпротокол за размещение жителем агитационного плаката на балконе своей квартиры.

Известно, что мужчина за деньги размещал политрекламу на своем балконе в Шевченковском районе столицы.

Во время патрулирования участковые обнаружили агитационный баннер в запрещенном месте.

В результате правоохранители составили на 28-летнего киевлянина административные материалы по ч. 1 ст. 212-14 (нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции напомнили, что за такое нарушение предусмотрен штраф до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 170 грн).