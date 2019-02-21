Политика 22 февраля в Украине завершается льготный срок растаможки авто на еврономерах

2019-02-21 13:44 207

22 февраля в Украине  завершается период растаможки авто на еврономерах на льготных условиях.

Напомним, это предусмотрено законами № 2611-VIII и № 2612-VIII про новую формулу расчета акциза на легковые автомобили и усиление ответственности за нарушение сроков транзита.

Возможность растаможить ввезенный из-за границы автомобиль, оплатив половину акцизного налога при таможенном оформлении транспорта, продлевать не станут. 

Напомним, Верховная Рада 8 ноября 2018 года ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз автомобиля из-за границы и увеличенные штрафы за нерастаможенные машины.

Еще в течение трех месяцев можно будет оплатить штраф 8500 грн, чтобы закрыть режим транзита и перейти к оформлению автомобиля в режим импорта. При этом владельцев авто на еврономерах не будут привлекать к ответственности за просрочку временного ввоза или транзита, уклонение от уплаты таможенных платежей.

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