Политика СБУ провело беспрецедентно масштабную облаву на желающих помешать выборам президента

2019-02-21 14:45 195

СБУ провело массовую облаву среди готовивших вмешательство в мартовские выборы президента Украины. В частности за день было проведено более 30 обысков по фактам вмешательства в выборы. 

"В значительной части регионов нашего государства сегодня проводится более 30 обысков. Хочу сразу заметить, что в каком-либо партийном офисе какой-либо политической силы никакие обыски не проводятся.

Основанием стала полученная СБУ в пределах, определенных законом и компетенцией, информация о создании преступной организации с участием и ведущей роли граждан РФ и граждан Украины, которые длительное время сотрудничают с российскими структурами.

Целью является влияние на результаты волеизъявления во время голосования на выборах президента Украины, которые должны состояться 31 марта текущего года", – сообщил на брифинге в Киеве замглавы СБУ Виктор Кононенко.

По его данным, во время обысков уже изъято десятки тысяч долларов США, отчетную документацию, расписки о вручении и получения средств и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

"Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей. Она состоит из руководителя, которым является один из народных депутатов Украины (сегодня его не называем сознательно, чтобы не привязывать его ни к одной из политических сил), трех координаторов, ответственных за разные части государства, подчиненных им координаторов в регионах (отвечают за две области) и подчиненного им низового звена полевиков. Хочу подчеркнуть, что ни в одном партийном офисе ни одной политической силы никакие обыски не проводятся", - уверярет Кононенко.

Он также добавил, что речь идет не о депутате, который является кандидатом в президенты.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Стала известна невероятная цена бюллетеней для выборов президента

2019-02-20 09:12 648

В МВД пригрозили сроками гражданам, которые продают «голоса» на выборах

2019-02-19 19:30 543

Дональд Туск в Верховной Раде призвал избежать радикального национализма и популизма

2019-02-19 14:16 699

В ОБСЕ посоветовали допустить наблюдателей из РФ к выборам в Украине

2019-02-18 15:13 513

Еще новости в разделе "Политика"

СБУ провело беспрецедентно масштабную облаву на желающих помешать выборам президента

2019-02-21 14:45 195

22 февраля в Украине завершается льготный срок растаможки авто на еврономерах

2019-02-21 13:44 207

Еще одна страна ЕС поддержала ввод миротворцев на оккупированный Донбасс

2019-02-21 13:12 303

В Украине изменилась Конституция - официально держим курс в ЕС и НАТО

2019-02-21 09:11 306
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

СБУ провело беспрецедентно масштабную облаву на желающих помешать выборам президента 2019-02-21 14:45 195
22 февраля в Украине завершается льготный срок растаможки авто на еврономерах 2019-02-21 13:44 207
Еще одна страна ЕС поддержала ввод миротворцев на оккупированный Донбасс 2019-02-21 13:12 303
В Украине изменилась Конституция - официально держим курс в ЕС и НАТО 2019-02-21 09:11 306

Лента

17:00 В Украину возвращаются морозы: на востоке до -17°
16:30 В Кабмине рассказали, когда украинцы получат первые субсидии деньгами
15:46 В Японии зафиксирован рекорд по иностранным туристам - 2,7 млн за месяц
15:14 Нам нужна агрессия и риск, - Хацкевич сегодня требует от "Динамо" атакующей игры
14:45 СБУ провело беспрецедентно масштабную облаву на желающих помешать выборам президента
14:13 Список стран, где политики и чиновники отмывают «грязные» деньги, резко увеличился
13:44 22 февраля в Украине завершается льготный срок растаможки авто на еврономерах
13:12 Еще одна страна ЕС поддержала ввод миротворцев на оккупированный Донбасс
12:43 В Киеве арестовали полковника полиции, который продавал информацию коллекторам
12:16 От задержек и отмен авиарейсов могут пострадать более 20 тысяч граждан Украины