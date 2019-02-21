Политика СБУ провело беспрецедентно масштабную облаву на желающих помешать выборам президента

2019-02-21 14:45 195

СБУ провело массовую облаву среди готовивших вмешательство в мартовские выборы президента Украины. В частности за день было проведено более 30 обысков по фактам вмешательства в выборы.

"В значительной части регионов нашего государства сегодня проводится более 30 обысков. Хочу сразу заметить, что в каком-либо партийном офисе какой-либо политической силы никакие обыски не проводятся.

Основанием стала полученная СБУ в пределах, определенных законом и компетенцией, информация о создании преступной организации с участием и ведущей роли граждан РФ и граждан Украины, которые длительное время сотрудничают с российскими структурами.

Целью является влияние на результаты волеизъявления во время голосования на выборах президента Украины, которые должны состояться 31 марта текущего года", – сообщил на брифинге в Киеве замглавы СБУ Виктор Кононенко.

По его данным, во время обысков уже изъято десятки тысяч долларов США, отчетную документацию, расписки о вручении и получения средств и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

"Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей. Она состоит из руководителя, которым является один из народных депутатов Украины (сегодня его не называем сознательно, чтобы не привязывать его ни к одной из политических сил), трех координаторов, ответственных за разные части государства, подчиненных им координаторов в регионах (отвечают за две области) и подчиненного им низового звена полевиков. Хочу подчеркнуть, что ни в одном партийном офисе ни одной политической силы никакие обыски не проводятся", - уверярет Кононенко.

Он также добавил, что речь идет не о депутате, который является кандидатом в президенты.