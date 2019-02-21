Мир Перчатки Карла Лагерфельда: Раскрыт один из главных секретов мира большой моды

2019-02-22 20:29 210

Раскрыт один из главных секретов современного мира большой моды - загадка несменных перчаток Карла Лагерфельда.

Как сообщает The Independent, легендарный дизайнер всегда носил гловелетты - перчатки без пальцев. Они были для него не просто элементом стиля.

Журналисты тщательно изучили все сказанное самим Лагерфельдом о своих перчатках, а также его биографию и пришли к выводу, что дизайнер скрывал свои комплексы, демонстрировал влиятельность.

Кутюрье говорил, что ранее считалось невежливым здороваться с человеком в перчатках, и они визуально удлиняют руки. Также Лагерфельд подчеркивал, что по-французски длинные руки означают, что человек влиятелен.

С детства дизайнеру не нравилось, как выглядят его руки. В возрасте 14 лет, когда кутюрье хотел начать курить, мать Лагерфельда сказала, что "его руки недостаточно красивы, чтобы их показывать при курении".

Напомним, Карл Лагерфельд умер в Париже 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.

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