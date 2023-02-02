ВОЙНА В Украине Почти 70% украинских школ уже работают в обычном или смешанном режиме

2023-02-02 08:26

В Украине около 4500 школ проводят обучение только в онлайн-формате. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день образовательный процесс происходит в 12 926 школах, из них 8 563 школы работают в очном или смешанном формате. То есть это почти 70%. Другие - это 4 463 школы - работают исключительно в онлайн-формате", - рассказал он.

По словам министра, формат обучения зависит от ситуации в регионе и наличия в школах бомбоубежищ и укрытий.

Напомним, Шкарлет уже сообщал, что дети, не имеющие возможности учиться в традиционном формате, получат возможность учиться дистанционно с новыми гаджетами. Южная Корея планирует передать Украине шесть тысяч планшетов для школьников.

 

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Почти 70% украинских школ уже работают в обычном или смешанном режиме 2023-02-02 08:26