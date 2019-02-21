Политика Курс Киева в НАТО уничтожает Минск-2 - Лавров

2019-02-21 17:30 213

 

Изменения в Конституцию Украины направлены на уничтожение минских договоренностей, считает глава МИД РФ.

Закрепление в Конституции Украины курса в ЕС и НАТО направлено на уничтожение минских договоренностей, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, 21 февраля, сообщает ТАСС.

"То, что сейчас с такой гордостью и помпой президент Порошенко принял закон, обязывающий Украину вступать в НАТО, меня повергло в еще большие сомнения, хочет ли он выполнять минские договоренности. Потому что люди, которые живут в Донбассе... от них требуют воссоединиться в государстве не на основе минских соглашений, а на основе конституции, которая теперь требует вступать в НАТО - это провокация, направленная на прямое уничтожение минских договоренностей", - сказал Лавров.

В связи с этим Лавров хочет, чтобы партнеры по нормандскому формату "обратили на это внимание и предъявили все эти абсолютно очевидные, закономерные претензии к украинскому руководству".

Видимо, теперь это уже придется делать после выборов", - подытожил глава МИД РФ.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон об изменении Конституции относительно внешнеполитического курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО. Накануне законопроект № 9037 был официально опубликован в газете Голос Украины, а до этого его подписал президент Петр Порошенко. Сегодня закон вступил в силу.

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