Украина В Укравтодоре объяснили, почему трасса Киев - Одесса находится в таком состоянии

2019-02-21 19:00 153

 

Специалисты Укравтодора выяснили причину разрушения трассы Киев - Одесса. Об этом заявил и. о. главы компании Славомир Новак.

Новая подчеркнул, что некоторые участки дороги находятся в плохом состоянии, поскольку дорожные работы на них были проведены некачественно.

"Это отдельная тема - качество выполненных работ в предыдущие годы. В частности, на дорогах М-05 Киев - Одесса, М-06 Киев - Чоп. Мы начали обследование на М-05. Оказалось, что эта дорога держится за счет покрытия, тогда как основы на некоторых участках нет вообще", - отметил и. о. главы Укравтодора.

По словам Новака, гарантия на дорогу давалась только на год, однако частичный ремонт трассы позволяет продлить срок ее службы до трех лет.

Кроме того, чиновник отметил, что в бюджете нет денег на капитальный ремонт дороги, а частичный ремонт будут проводить за средства из отдельной бюджетной программы GO Highway.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Густой туман и скользкий асфальт - водителей предупредили о новых опасностях

2019-02-04 12:16 684

Ольга Богомолец попала в аварию в Одессе

2019-02-02 14:30 1413

фото В ДТП с маршруткой под Одессой погибли двое полицейских, много раненых

2019-01-30 09:41 831

фото Стали известны подробности масштабного смертельного ДТП на трассе Киев-Одесса

2019-01-29 12:43 1152

Еще новости в разделе "Украина"

Весной у украинцев дважды будут длинные выходные

2019-02-21 20:00 90

В Укравтодоре объяснили, почему трасса Киев - Одесса находится в таком состоянии

2019-02-21 19:00 153

Киев хочет мониторить Керченский пролив из космоса

2019-02-21 18:00 186

В Украину возвращаются морозы: на востоке до -17°

2019-02-21 17:00 282
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Весной у украинцев дважды будут длинные выходные 2019-02-21 20:00 90
В Укравтодоре объяснили, почему трасса Киев - Одесса находится в таком состоянии 2019-02-21 19:00 153
Киев хочет мониторить Керченский пролив из космоса 2019-02-21 18:00 186
В Украину возвращаются морозы: на востоке до -17° 2019-02-21 17:00 282

Лента

20:30 Что делать с нерастаможенной "евробляхой"
20:00 Весной у украинцев дважды будут длинные выходные
19:30 Кучма опасается, что участники выборов сделают новый Майдан
19:00 В Укравтодоре объяснили, почему трасса Киев - Одесса находится в таком состоянии
18:30 Букмекеры: шансы "Динамо" пройти "Олимпиакос" – 61%
18:00 Киев хочет мониторить Керченский пролив из космоса
17:30 Курс Киева в НАТО уничтожает Минск-2 - Лавров
17:00 В Украину возвращаются морозы: на востоке до -17°
16:30 В Кабмине рассказали, когда украинцы получат первые субсидии деньгами
15:46 В Японии зафиксирован рекорд по иностранным туристам - 2,7 млн за месяц