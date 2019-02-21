Украина В Укравтодоре объяснили, почему трасса Киев - Одесса находится в таком состоянии

2019-02-21 19:00 153

Специалисты Укравтодора выяснили причину разрушения трассы Киев - Одесса. Об этом заявил и. о. главы компании Славомир Новак.

Новая подчеркнул, что некоторые участки дороги находятся в плохом состоянии, поскольку дорожные работы на них были проведены некачественно.

"Это отдельная тема - качество выполненных работ в предыдущие годы. В частности, на дорогах М-05 Киев - Одесса, М-06 Киев - Чоп. Мы начали обследование на М-05. Оказалось, что эта дорога держится за счет покрытия, тогда как основы на некоторых участках нет вообще", - отметил и. о. главы Укравтодора.

По словам Новака, гарантия на дорогу давалась только на год, однако частичный ремонт трассы позволяет продлить срок ее службы до трех лет.

Кроме того, чиновник отметил, что в бюджете нет денег на капитальный ремонт дороги, а частичный ремонт будут проводить за средства из отдельной бюджетной программы GO Highway.