Политика Климкин о новом походе кораблей через Керчь: Надеюсь, удивим РФ

2019-02-21 21:30 240

По словам главы МИД, Украина ведет переговоры с международными партнерами для нового похода кораблей через оккупированный Керченский пролив

Украина планирует новый поход кораблей через Керченский пролив, в связи с чем предпринимается ряд мер и ведется подготовка, в том числе, с международными партнерами. По словам главы МИД Павла Климкина, ВМС, вероятно, удастся "удивить Россию". Об этом он сказал в интервью Цензор.нет.

Присутствие иностранных наблюдателей непосредственно на борту кораблей, по словам украинского дипломата, маловероятно, однако наблюдение вестись будет. С Германией и Францией ведутся переговоры о мониторинговой миссии.

"Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, вероятно, из космоса", - уточнил он.

Вторым аспектом Климкин назвал присутствие военно-морских сил "наших друзей" в Черном море. "Есть идеи о покупке или лизинге военных кораблей, совместной работы экипажей", - добавил дипломат.

20 февраля в колонке WP глава МИД пояснил, почему с Россией нужно говорить с позиции силы, а не умиротворения, и почему мир должен осознать угрозу РФ.