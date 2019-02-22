Политика Ничего не нашли, задержали двух неизвестных - как полиция проверила штаб БПП

2019-02-22 17:34 66

Патрульные и следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции проверила офис партии Порошенко из-за сообщения о том, что там якобы происходил подкуп избирателей.

Как сообщили в полиции Сумской области, по спецлинии "102" поступила жалоба от местной жительницы о том, что в подвальном помещении одного из домов по улице Курской в ​​Сумах происходит подкуп избирателей. А именно - раздача денежных средств - за голосование за одного из кандидатов в президенты.

Полиция выехала по указанному адресу с целью проверить сообщение о нарушении избирательного законодательства. На месте правоохранители обнаружили двух граждан - один зарегистрирован в г. Киеве, другой - житель Днепропетровской области.

Указанные лица "не смогли внятно объяснить цель своего пребывания в Сумах и отказались давать какие-либо объяснения по поводу сообщения о подкупе избирателей". Кроме того, полицейские заявляют, что задержали двух мужчин потому, что у одного из них заметили в барсетке предмет, похожий на пистолет.

"Поскольку данные граждане отказались предоставлять какие-либо объяснения сотрудникам полиции, а также с целью обеспечения безопасности жителей города от возможной угрозы вооруженных мужчин, были применены спецсредства - наручники - и задержанные граждане были доставлены в горотдел полиции", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

По данным правоохранителей, никаких таблиц, вывесок или других опознавательных знаков о том, что именно в указанном помещении расположен офис представительства какой-либо политической партии или иной организации, не было.