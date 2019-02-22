Политика Грибаускайте, Дуда и Порошенко обсудили санкции

2019-02-23 11:00 279

 

Президенты Украины, Литвы и Польши обсудили антироссийские санкции, в частности за инцидент в Керченском проливе.

На следующей неделе Евросоюз должен объявить, сколько россиян будет внесено в "черный список" после захвата украинских кораблей возле Керченского пролива. Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте во время визита в Польшу в пятницу, 22 февраля, где встретилась с президентами Аджеем Дудой и Петром Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они мне известны, но комментировать еще рано", - сказала Грибаускайте.

На вопрос, достаточно ли расширения "черного списка", она ответила, что "целью санкций не является количество". "Целью санкций является заявление, что ЕС видит, что происходит, и с этим не мирится", - пояснила президент.

Она пообещала предложить ввести дополнительные санкции против России, если она "будет продолжать агрессивную политику" в отношении Украины.

"Если события и дальше будут развиваться плохо, и Россия не станет разговаривать, а также будет продолжать агрессивную политику во всей Украине и на Керченском полуострове, то, вне всякого сомнения, мы предложим и дополнительные санкции", - сказала Грибаускайте.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко, в свою очередь, заявил, чт Украина рассчитывает на то, что мировое сообщество усилит давление на Россию.

"Я рассчитываю на усиление давления на РФ, в том числе и через санкционные механизмы. Потому что санкции - это не ответственность России. Санкции - это механизм для того, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну", - сказал Порошенко.

Ранее сегодня Порошенко, Дуда и Грибаускайте встретились с личным составом общего украинско-польско-литовского военного подразделения ЛитПолУкрбрига имени Великого гетмана Константина Острожского в Люблине.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Ничего не нашли, задержали двух неизвестных - как полиция проверила штаб БПП

2019-02-22 17:34 597

В Одесской области разгромили предвыборный штаб Петра Порошенко

2019-02-20 14:45 570

Курс в ЕС и НАТО проложен: Порошенко подписал исторический закон

2019-02-19 19:00 600

Удар по Путину: в ЕС приняли новые санкции против России

2019-02-18 20:00 819

Еще новости в разделе "Политика"

Германия обеспокоена ситуацией в Керченском проливе, — Маас

2019-02-23 14:00 204

Климкин рассказал о новом проходе через Керченский пролив и космических наблюдениях

2019-02-23 11:30 330

Грибаускайте, Дуда и Порошенко обсудили санкции

2019-02-23 11:00 279

Киев: Нужно больше кораблей НАТО в Черном море

2019-02-23 10:00 282
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Германия обеспокоена ситуацией в Керченском проливе, — Маас 2019-02-23 14:00 204
Климкин рассказал о новом проходе через Керченский пролив и космических наблюдениях 2019-02-23 11:30 330
Грибаускайте, Дуда и Порошенко обсудили санкции 2019-02-23 11:00 279
Киев: Нужно больше кораблей НАТО в Черном море 2019-02-23 10:00 282

Лента

15:00 Российский истребитель пошёл на опасное сближение со шведским самолетом над Балтикой
14:30 Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю
14:00 Германия обеспокоена ситуацией в Керченском проливе, — Маас
13:30 Нумерологи объяснили, почему нельзя брать фамилию мужа
13:00 В Карпатах погибли туристы от обморожения
12:30 Конгресс может запретить Трампу брать деньги на стену из других фондов
12:00 Оказался фальсификатом: в Украине запретили препарат от простуды и гриппа
11:30 Климкин рассказал о новом проходе через Керченский пролив и космических наблюдениях
11:00 Грибаускайте, Дуда и Порошенко обсудили санкции
10:30 Если снятся эти 10 вещей, игнорировать их нельзя