Политика Грибаускайте, Дуда и Порошенко обсудили санкции

2019-02-23 11:00 279

Президенты Украины, Литвы и Польши обсудили антироссийские санкции, в частности за инцидент в Керченском проливе.

На следующей неделе Евросоюз должен объявить, сколько россиян будет внесено в "черный список" после захвата украинских кораблей возле Керченского пролива. Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте во время визита в Польшу в пятницу, 22 февраля, где встретилась с президентами Аджеем Дудой и Петром Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они мне известны, но комментировать еще рано", - сказала Грибаускайте.

На вопрос, достаточно ли расширения "черного списка", она ответила, что "целью санкций не является количество". "Целью санкций является заявление, что ЕС видит, что происходит, и с этим не мирится", - пояснила президент.

Она пообещала предложить ввести дополнительные санкции против России, если она "будет продолжать агрессивную политику" в отношении Украины.

"Если события и дальше будут развиваться плохо, и Россия не станет разговаривать, а также будет продолжать агрессивную политику во всей Украине и на Керченском полуострове, то, вне всякого сомнения, мы предложим и дополнительные санкции", - сказала Грибаускайте.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко, в свою очередь, заявил, чт Украина рассчитывает на то, что мировое сообщество усилит давление на Россию.

"Я рассчитываю на усиление давления на РФ, в том числе и через санкционные механизмы. Потому что санкции - это не ответственность России. Санкции - это механизм для того, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну", - сказал Порошенко.

Ранее сегодня Порошенко, Дуда и Грибаускайте встретились с личным составом общего украинско-польско-литовского военного подразделения ЛитПолУкрбрига имени Великого гетмана Константина Острожского в Люблине.