Политика Германия обеспокоена ситуацией в Керченском проливе, — Маас

2019-02-23 14:00 207

 

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ обеспокоена событиями в Керченском проливе.

Об он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевич, сообщает РБК-Украина.

Также, по его словам, в Германии обеспокоены заявлениями РФ по поводу ракетного договора с США.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии. Маас отметил, что ЕС выступает за подписание соглашения по Конституционному Комитету, реализацию конституционной реформы и начало процесса, который завершится проведением демократических выборов.

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