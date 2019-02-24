Политика Участник Евровидения от Украины еще не утвержден

2019-02-24 10:00 42

 

Несмотря на победу Maruv в нацотборе, решение о ее участии в конкурсе окончательно не принято. Певица в течение суток должна ответить на вопросы, касающиеся концертной деятельности в РФ.

Национальная общественная телерадиокомпаниия Украины согласует кандидатуру представителя Украины на Евровидении-2019 в течение 48 часов. Об этом в воскресенье, 24 февраля, заявила член правления НОТУ Александра Кольцова, сообщает Громадське.

"Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, еще не приняло окончательного решения", – подчеркнула Кольцова.

По ее словам, MARUV должна дать ответы на некоторые вопросы, предусмотренные договором, в течение 24 часов.

"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV", − отметила представитель НОТУ.

При этом Кольцова не уточнила, кто будет представлять Украину, если кандидатуру MARUV отвергнут.

Ранее сообщалось, что в финале национального отбора на Евровидение-2019 победила певица Maruv. Она получила пять баллов от членов жюри и шесть от телезрителей.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Госстат обнародовал численность населения Украины на 1 января

2019-02-21 22:00 3156

Кучма опасается, что участники выборов сделают новый Майдан

2019-02-21 19:30 720

Пять лет агрессии России против Украины: в США сделали заявление

2019-02-20 20:00 786

Туск напомнил украинским политикам, что их конфликт могут использовать против Украины

2019-02-19 20:30 621

Еще новости в разделе "Политика"

Участник Евровидения от Украины еще не утвержден

2019-02-24 10:00 42

Германия обеспокоена ситуацией в Керченском проливе, — Маас

2019-02-23 14:00 564

Климкин рассказал о новом проходе через Керченский пролив и космических наблюдениях

2019-02-23 11:30 654

Грибаускайте, Дуда и Порошенко обсудили санкции

2019-02-23 11:00 576
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Участник Евровидения от Украины еще не утвержден 2019-02-24 10:00 42
Германия обеспокоена ситуацией в Керченском проливе, — Маас 2019-02-23 14:00 564
Климкин рассказал о новом проходе через Керченский пролив и космических наблюдениях 2019-02-23 11:30 654
Грибаускайте, Дуда и Порошенко обсудили санкции 2019-02-23 11:00 576

Лента

10:00 Участник Евровидения от Украины еще не утвержден
15:00 Российский истребитель пошёл на опасное сближение со шведским самолетом над Балтикой
14:30 Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю
14:00 Германия обеспокоена ситуацией в Керченском проливе, — Маас
13:30 Нумерологи объяснили, почему нельзя брать фамилию мужа
13:00 В Карпатах погибли туристы от обморожения
12:30 Конгресс может запретить Трампу брать деньги на стену из других фондов
12:00 Оказался фальсификатом: в Украине запретили препарат от простуды и гриппа
11:30 Климкин рассказал о новом проходе через Керченский пролив и космических наблюдениях
11:00 Грибаускайте, Дуда и Порошенко обсудили санкции