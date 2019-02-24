Политика Участник Евровидения от Украины еще не утвержден

2019-02-24 10:00 42

Несмотря на победу Maruv в нацотборе, решение о ее участии в конкурсе окончательно не принято. Певица в течение суток должна ответить на вопросы, касающиеся концертной деятельности в РФ.



Национальная общественная телерадиокомпаниия Украины согласует кандидатуру представителя Украины на Евровидении-2019 в течение 48 часов. Об этом в воскресенье, 24 февраля, заявила член правления НОТУ Александра Кольцова, сообщает Громадське.



"Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, еще не приняло окончательного решения", – подчеркнула Кольцова.



По ее словам, MARUV должна дать ответы на некоторые вопросы, предусмотренные договором, в течение 24 часов.



"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV", − отметила представитель НОТУ.



При этом Кольцова не уточнила, кто будет представлять Украину, если кандидатуру MARUV отвергнут.



Ранее сообщалось, что в финале национального отбора на Евровидение-2019 победила певица Maruv. Она получила пять баллов от членов жюри и шесть от телезрителей.