Политика Матиос: Экс-начальника Генштаба подозревают в госизмене

2019-02-25 18:30 294

 

Бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Заману сообщили о подозрении в совершении государственной измены. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга.

По словам прокурора, избрание меры пресечения в отношении Заманы будет открытым.

"Расследование завершилось объявлением подозрения бывшему начальнику Генштаба. Замана подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 111 "госизмена", - отметил Матиос.

Вместе с тем он подчеркнул, что сегодня же начнется рассмотрение ходатайства об избрании Заману меры пресечения (предусматривает безальтернативный арест по статье 111, - ред.).

Стоит отметить, что сегодня утром, 25 февраля, Владимир Замана был задержан правоохранителями.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Арестован экс-глава Генштаба ВСУ и уполномоченный Рады по контролю за Минобороны

2019-02-25 11:45 468

Луценко пригрозил бывшим министрам обороны подозрением в госизмене за развал армии

2019-02-04 21:01 1002

У Луценко задумали проверять украинцев на полиграфе на предмет пособничества РФ

2019-01-30 13:45 795

Оглашение приговора Виктору Януковичу в Оболонском суде, - видео

2019-01-24 09:01 1293

Еще новости в разделе "Политика"

В России заявили, что пленных украинских моряков осмотрели доктора

2019-02-25 21:30 174

Maruv заявила о "кабальных" условиях от НТКУ

2019-02-25 20:00 192

Maruv не пустили на Евровидение: принято неожиданное решение

2019-02-25 19:30 339

Матиос: Экс-начальника Генштаба подозревают в госизмене

2019-02-25 18:30 294
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В России заявили, что пленных украинских моряков осмотрели доктора 2019-02-25 21:30 174
Maruv заявила о "кабальных" условиях от НТКУ 2019-02-25 20:00 192
Maruv не пустили на Евровидение: принято неожиданное решение 2019-02-25 19:30 339
Матиос: Экс-начальника Генштаба подозревают в госизмене 2019-02-25 18:30 294

Лента

22:00 Стоматологи назвали распространенные ошибки при чистке зубов
21:30 В России заявили, что пленных украинских моряков осмотрели доктора
21:00 Динамо разгромило Зарю, забив пять безответных голов
20:30 Обещанные пенсионерам накануне выборов 2,5 тысячи гривен получат далеко не все
20:00 Maruv заявила о "кабальных" условиях от НТКУ
19:30 Maruv не пустили на Евровидение: принято неожиданное решение
19:24 Политолог: Бойко ушел из Оппоблока, а в Оппозиционную платформу его не взяли
19:00 Ученые нашли связь между весом и продолжительностью жизни
18:30 Матиос: Экс-начальника Генштаба подозревают в госизмене
18:00 В Раде отреагировали на скандал с Евровидением