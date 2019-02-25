Политика Матиос: Экс-начальника Генштаба подозревают в госизмене

2019-02-25 18:30 294

Бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Заману сообщили о подозрении в совершении государственной измены. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга.

По словам прокурора, избрание меры пресечения в отношении Заманы будет открытым.

"Расследование завершилось объявлением подозрения бывшему начальнику Генштаба. Замана подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 111 "госизмена", - отметил Матиос.

Вместе с тем он подчеркнул, что сегодня же начнется рассмотрение ходатайства об избрании Заману меры пресечения (предусматривает безальтернативный арест по статье 111, - ред.).

Стоит отметить, что сегодня утром, 25 февраля, Владимир Замана был задержан правоохранителями.