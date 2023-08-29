Политика ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ ПРИРАВНЯТЬ КОРРУПЦИЮ К ГОСИЗМЕНЕ на ВРЕМЯ ВОЙНЫ

2023-08-29 11:33

Президент Украины Владимир Зеленский намерен подать законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на военное время.

"Я поставил задачу, и законодателю Украины будут предложены мои предложения по приравниванию коррупции к государственной измене на военное время Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет.

Поддержит ли это законодатель, не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество. Очень важно не закручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи" , - говорит президент.