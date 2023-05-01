ВОЙНА В Украине Бывшего депутата Верховной Рады будут судить за госизмену

2023-05-01 14:31

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата от запрещенной сегодня партии ОПЗЖ Олега Волошина. Об этом сообщает ГБР в понедельник, 1 мая.

Расследование уголовного производства в отношении Волошина завершено, а обвинительный акт уже направлен в суд.

"Установлено, что в последние годы народный депутат Украины, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, а также в многочисленных интервью и эфирах на телевидении распространял пропагандистские нарративы рашистов и вел подрывную деятельность против Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по мнению экспертов, все его выступления в совокупности и по общему содержанию являются одной из форм взрывной деятельности против Украины.

"Он фактически занимался пропагандой, которая способствовала достижению политических целей военно-политического руководства РФ по отношению к Украинскому государству. Этим он вредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - добавили в ГБР.

Волошина обвиняют в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины) и причинении умышленных легких телесных повреждений (ч.1 ст.125 УК Украины) за избиение ветерана АТО летом 2020 года.

В свою очередь СБУ сообщает, что накануне полномасштабного вторжения Олег Волошин сбежал из Украины на россию, где сейчас скрывается от правосудия.

"В связи с этим прокуроры будут ходатайствовать о специальном судебном разбирательстве для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства", - заявили в спецслужбе и добавили, что злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.