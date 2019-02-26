Политика Экс-главу Генштаба ВСУ Заману арестовали до выборов - решение Печерского суда

2019-02-26 09:13 228

Минувшей ночью знаменитый Печерский суд Киева  принял решение взять под стражу бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заману.

Напомним, генерал-полковника подозревают в государственной измене.

Как сообщает Интерфакс-Украина, арест введен без альтернативы залога и продлится до 27 марта 2019 года.

"Рассмотрев ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей… суд постановил ходатайство прокурора удовлетворить и применить в отношении Заманы Владимира Михайловича меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок содержания под стражей исчислять по 27.03.2019 года", − заявил следственный судья.

Данное решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном суде Киева.

Ранее военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что Заману подозревают в уменьшении личного состава боеспособных военнослужащих и расформировании воинских частей. Следствие утверждает, что экс-глава Генштаба совершил госизмену в сговоре с бывшим непрезидентом Януковичем.

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