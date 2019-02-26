Политика Хищения в оборонке: НАБУ отреагировало на скандал

2019-02-26 17:30 156

 

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении предприятий, о которых идет речь в расследовании журналистов о хищениях при проведении закупок для в оборонной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой, и предоставят ей надлежащую оценку. Отметим, что предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ. В целом детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в рамках нескольких десятков уголовных производств", - говорится в сообщении.

Также в Бюро отметили, что уже завершили расследование по одному из таких предприятий - Львовскому бронетанковому заводу, в настоящее время дело рассматривается в суде.

По мнению НАБУ, расследования коррупционных схем в оборонной сфере "сложны и имеют свою специфику". В частности, закупки товаров осуществляются по закрытым процедурам, без конкурентных торгов, при отсутствии четко установленной процедуры определения цены закупки и победителя. Также часть документов, в том числе тех, которые могут быть доказательствами, имеют гриф секретности; рынок товаров военного и двойного назначения отсутствует, что усложняет проведение товароведческой экспертизы и определения их рыночной цены; выяснение обстоятельств совершения преступления требует получения информации из-за границы, что длится от полугода и более.

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