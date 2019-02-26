Украина В Киеве начала снижаться стоимость аренды квартир

2019-02-26 20:00 237

Стоимость аренды квартир в Киеве начала снижаться. Низкая покупательная способность и заоблачная коммуналка все-таки вынуждает собственников умерить аппетиты. Иначе найти квартирантов вообще невозможно, а жилье просто простаивает без съемщиков, передает UBR.ua.

Как рассказал председатель правления Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Владислав Кулишенко, если самые бюджетные варианты до 7 тыс. грн. пока держат ценовую планку, то одно- и двухкомнатные квартиры в относительно новых домах сейчас сдаются на 2-3 тыс. грн./месяц дешевле, чем всего пару месяцев назад. Подобрать неплохой вариант сегодня запросто можно за 10-11 тыс. грн.

Дешеевет, но не все

Снижение ценников заметили и другие участники рынка. По их словам, падать арендные ставки начали уже с начала года.

"Есть определенный откат цены из-за существенного снижения спроса в январе-феврале. Больше всего упал в цене средний сегмент, а также квартиры, которые находятся не в пешей доступности от метро, т.е. в спальных районах. Близость к метро и год постройки дома пока остаются в приоритете у арендаторов", - отметила директор в агентства недвижимости "Левый Берег" Оксана Суслова.

Темпы снижения цен на аренду пока незначительны, говорят риелторы, поскольку хозяева до последнего не хотят опускать ставки. В среднем собственники готовы уступать не более 10% от начальной заявленной стоимости. Но дальнейшее снижение спроса будет их стимулировать пересматривать ценники быстрее.

Бюджетное жилье как было в дефиците, так и осталось. Потому, хотя его предложение на рынке тоже увеличивается, рассчитывать квартирантам на более существенную скидку в ближайшем будущем вряд ли стоит. Близится весна, а с ней и активизация рынка. И если сейчас квартиросъемщики диктуют условия, то с приходом тепла конкуренция за самые востребованные квартиры будет только увеличиваться. Подогреет рынок и старт сезона ремонтов. Многие строители приедут в Киев на работу и будут активно подыскивать себе жилье.

Вспомнили о коммуналках

Те собственники квартир, кто не согласен понижать ценники, пробуют новые форматы сдачи своего жилья в аренду: вне зависимости от этажа, они предлагают свои квартиры под офисы закрытого типа, или просто ищут уже не одного арендатора, а сразу нескольких. Чтобы сдать квартиру покомнатно. Так можно выторговать примерно на 15-20% больше, чем в случае с единственным съемщиком. К тому же сами клиенты также чаще начинают интересоваться именно таким видом аренды.

"Люди чаще звонят с просьбой подыскать именно комнату. Из-за высоких коммунальных платежей люди кооперируются друг с другом для съема жилья. Даже однокомнатную квартиру могут снимать одновременно, скажем, две девушки. Именно они объединяются чаще всего", - говорит Кулишенко.

Стоимость отдельных комнат в Киеве с нормальным ремонтом варьируется нынче от 2500 до 3500 грн./месяц. Можно найти варианты и подешевле. В интернете также появляются объявления, например, от пожилых одиноких людей, которые в обмен на приличную скидку попросят помогать им по дому.

Риелторы от своего не отказываются

Неохотно уступают в цене и риелторы. За каждую сделку аренды, они по-прежнему берут с заказчика услуги 50% от месячной стоимости квартиры. Впрочем, они уверены, что услуги того стоят. И в очередной раз предостерегают: если человек решает найти себе жилье самостоятельно, стоит быть предельно аккуратным – мошенники с рынка никуда не делись.

Нередко потенциальная жертва клюет на выгодное предложение об аренде в интернете и, поддавшись уговорам "собственников", перечисляет им предоплату на личную банковскую карту. Стоит ли говорит, что ни квартиры, ни своих денег наивный арендатор в итоге не получает. Вместе с тем, риелторы подмечают, что злоумышленникам в последнее время все сложнее использовать такую уловку.

Согласно данным портала address.ua, в среднем с начала года арендное жилье в Киеве подешевело на $43. При этом, больше всего с января опустились в цене бюджетные "однушки" и габаритные большие квартиры. Средняя стоимость аренды в столице на сегодняшний день составляет:

Однокомнатное жилье в феврале обойдется примерно в $405/месяц (с 1 января цена снизалась на $26).

Двухкомнатные квартиры - $603/месяц (-$20).

Трехкомнатные - $977/месяц (-$4).

Многокомнатные (4+ комн.) - $2283/месяц (-$33).