Политика У Порошенко отреагировали на инициативу Тимошенко об импичменте президента

2019-02-26 17:00 192

Руководитель департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко назвал «прекрасной историей» инициативу лидера ВО «Батькивщина», кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко начать процедуру импичмента главы государства.

«Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история», — сказал Горковенко в комментарии Радио Свобода.

Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента после расследования журналистов проекта «Bihus.info» «Друзья президента воруют на оборонке (секретные переписки)» о суммах «откатов» и схемы хищения миллионов в оборонной сфере, в частности, с участием Игоря Гладковского, сына соратника президента, первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Представительница президента в Верховной Раде Ирина Луценко предположила, что «Укроборонпром» и Гладковский будут судиться к журналистам.

Отдельного закона об импичменте президента действительно нет, но по 111 статье Конституции, президент может быть снят с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Вопрос об отстранении президента Украины с поста инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Для проведения расследования парламент создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включают специального прокурора и следователей.

Во времена независимости Украины процедуру импичмента ни разу не применяли.