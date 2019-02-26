Политика СТБ объяснил, как Maruv попала в нацотбор на Евровидение

2019-02-26 17:15 204

 

Телеканал СТБ, который 4 года проводит нацотбор на Евровидение, заявляет, что певица Maruv попала на конкурс по согласованию с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

Об этом говорится в заявлении СТБ относительно ситуации вокруг финала Нацотбора.

Сообщается, что в этом году на конкурс поступило 860 песен, из которых был сформирован приоритетный список и выбраны 16 полуфиналистов.

"Когда накануне жеребьевки выяснилось, что Tayanna отказывается от участия в отборе, нам пришлось срочно согласовывать замену. Кандидатуру Maruv накануне жеребьевки также согласовал представитель НОТУ", - говорится в сообщении.

В СТБ отметили, что в правилах проведения национального отбора на Евровидение, утвержденных НОТУ, нет ни одного пункта, который касается гражданской позиции артиста, его гастролей в РФ, профессиональных или семейных связей.

"За 4 года необходимость внесения такого пункта не ставилась", - говорится в заявлении.

Вместе с тем в СТБ добавили, что сейчас в стране остро стоит вопрос, какой артист может или не может представлять Украину на Евровидении.

"Этот вопрос требует урегулирования, чтобы не допустить подобных дискуссий во время будущих нацотборов. При этом сразу возникают три вопроса: 1) какой должна быть процедура проверки артистов и их семей на гражданскую позицию; 2) соответствует ли она демократическим подходам, приемлемым для цивилизованного общества 3) кто это будет делать? Ведь задача телеканала – производство и трансляция, а проверять должны другие службы", - отметили в СТБ.

В СТБ добавили, что после того, как страна выбирает победителя национального отбора, артиста передают НОТУ.

"Дальнейшую коммуникацию, согласование победителя и, в частности, подписание всех соглашений, Общественное ведет непосредственно с артистом. Как выглядит этот договор, какие пункты и требования он включает, отличаются ли эти соглашения каждый год – нам неизвестно", - отметили в СТБ.

Телеканал отметил, что ситуация с неподписанием договора с Maruv является сигналом о том, что нужно менять правила отбора.

"Необходимо разработать и зафиксировать основные принципы партнерства во избежание подобных случаев в будущих нацотборах", - говорится в заявлении.

В частности, канал предлагает, чтобы все условия, которые исполнитель песни должен будет подтвердить в случае победы в нацотборе, сообщали ему до подачи заявки на конкурс, и чтобы любые дополнительные условия во время самого отбора были запрещены.

"Мы будем думать над тем, есть ли нам смысл в дальнейшем принимать участие в проведении Национального отбора на Евровидение. Телеканал СТБ готов подсчитать средства, потраченные в финале зрителями на смс-голосование и направить их на благотворительность", - подытожил телеканал.

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