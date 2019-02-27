Украина В последний день зимы погода порадует украинцев

2019-02-27 19:00 57

Погода в последний день зимы, 27 февраля, порадует украинцев довольно теплой, но ветреной погодой, которую принесет атлантический воздух с Западной Европы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В целом по стране без существенных осадков, только в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской областях днем небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях, днем в Украине, кроме севера, порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на Правобережье 6-11° тепла.

В Киеве 28 февраля будет без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве в этот день самая высокая температура днем была 14,1 в 1998 году, самая низкая ночью -20,3 в 1928 году.