Политика НАБУ: Все дела о незаконном обогащении будут закрыты

2019-02-27 20:30 207

 

Национальное бюро считает, что лишение уголовной ответственности за незаконное обогащение, из-за решения Конституционного Суда, открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Отныне миллионные состояния, полученные из источников, законность которых не доказана, в Украине не считаются уголовным преступлением", - отмечают в НАБУ.

По мнению Национального бюро, это решение КС - политически мотивировано и противоречит обязательствам Украины касательно ратифицированной Конвенции ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.

В НАБУ напоминают, что их детективы расследуют факты незаконного обогащения на сумму более полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств. Среди подозреваемых - судьи, прокуроры, народные депутаты, бывшие и действующие руководители органов государственной власти.

Решение КС означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же как и дела, которые уже слушаются в суде, отмечают в Бюро.

"Обновить расследование в отношении фигурантов всех 65 уголовных производств, а также подозреваемых и обвиняемых по уже установленным фактам незаконного обогащения (в случае возврата соответствующей статьи в УК) будет невозможным, ведь закон не имеет обратной силы. Поэтому приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения", - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что принятое решение Конституционного Суда - "это шаг назад в антикоррупционной борьбе Украины и шаг навстречу реванша старой системы".

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