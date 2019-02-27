Политика Данилко устроил ажиотаж в сети заявлением по Евровидению-2019

2019-02-27 22:00 291

Шоумен Андрей Данилко, известный всем как Верка Сердючка, заявил, что может поехать на "Евровидение", вместо отказавшийся исполнителей.

Об этом сообщает "Телеканал 360".

"Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!", - отметил Данилко.

Если же серьезно, то член жюри Нацотбора признался, что ему "обидно", что политика снова вмешивается в этот конкурс.

"Конкурс вышел за рамки музыкального! У людей, которые по-честному хотели участвовать в программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала желание отпадает. Столько негатива, я сам озадачен!", - пожаловался артист.