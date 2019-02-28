Политика Взятки гладки: НАБУ массово закрывает уголовные дела по фактам незаконного обогащения депутатов и чиновников

2019-02-28 11:43 237

Украинские взяточники могут спать спокойно. Проверять законность получения ими многомилионных доходов теперь никто не будет. А уголовные дела по уже проверенным и попавшимся, массово закроют за отсутствием состава преступления.

Антикоррупционное бюро признает, что из-за решения Конституционного суда об отмене нормы об ответственности за незаконное обогащение вынужденно закрывает 65 уголовных производств на судей, прокуроров, депутатов, бывших и действующих госчиновников.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, сейчас детективы расследуют факты незаконного обогащения на общую сумму более полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств. Среди лиц, происхождение состояния которых вызывает вопросы на предмет законности источников происхождения, - немало судей, прокуроров, народных депутатов, бывших и действующих руководителей органов государственной власти.

"Решение КС означает, что все уголовные производства в части, которая касается незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же как и дела, которые уже слушаются в суде. Речь идет о главе Государственной аудиторской службы (обвиняется в незаконном обогащении почти 10 млн грн), военного прокурора сил АТО (почти 3 млн грн незаконного обогащения), судьи из Луганской области (более 13 млн грн), министра инфраструктуры (более 4 млн грн)", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

В бюро добавили, что возобновить расследование относительно фигурантов всех 65 уголовных производств, а также подозреваемых и обвиняемых по уже установленным фактам незаконного обогащения в случае возврата соответствующей статьи в УК будет невозможно, потому что закон не имеет обратной силы.

"Поэтому приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения", - отметили в бюро.