Украина Раскрученная скандалом MARUV анонсировала большой сольный концерт в Киеве

2019-03-01 18:29 171

Ставшая причиной резонансного скандала и отказа Украины от участия в Евровидении-2019 MARUV анонсировала большой сольный концерт в Киеве. Билеты еще не поступили в продажу, но вокруг события уже поднялся ажиотаж.

Девушка призвала своих поклонников не вступать в конфликтные дискуссии и пригласила на свой сольный концерт.

Также Анна обратила внимание подписчиков, что агрессия не поможет решить ни один конфликт. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пост певицы в Instagram.

«Спасибо огромное за поддержку! Вы невероятные, очень вдохновляете! Хочется делать что-то новое, творить. Я бы хотела немножко поговорить про эту ситуацию и сказать, что все, что не случается — к лучшему! Теперь у меня есть много времени для подготовки сольного концерта в Киеве. Для подготовки к выступлению на YUNA-2019. Для того, чтобы сделать много всего интересного, и для нового альбома — это самое важное.

Я бы очень хотела вас попросить немножко сбавить обороты и принять все более спокойно, как это сделала я. Вы знаете, я очень не люблю агрессию и конфликты. Агрессией никогда ничего не решается. Поэтому я бы хотела попросить вас не вступать в какие-либо провокации и поддержать меня своими улыбками, своими аплодисментами на концертах, полными залами, но и, конечно, тем, что вы просто слушаете мою музыку. Для меня это лучшая поддержка!», — поделилась артистка.

Предварительно известно, что выступление MARUV запланировано на 14 июня 2019 в столичном клубе Stereo Plaza.

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