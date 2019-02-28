Политика "Люди выполняют важную миссию" - Гладковский признал факт закупки запчастей для амии в РФ

2019-02-28 13:44 138

Отстраненный заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский в эфире телеканала ZIK признал, что Украина действительно закупает запчасти для военной техники в России.

При этом он отверг обвинения о своей причастности к коррупционным схемам. 

"Во время моей работы председателем межведомственной комиссии оборонно-промышленного комплекса, когда мы отрабатывали стратегию импортозамещения, оказалось, что нам к сожалению, много комплектующих невозможно производить. Это сложно технологически, и я действительно подтверждаю, что часть мы завозим оттуда, где они производятся", – сказал Гладковский.

Он заверил, что "это очень сложная задача, в который вовлечены и наши спецслужбы".

"Не могу раскрывать детали – но скажу, что люди выполняют важную миссию, и она иногда даже ставит под угрозу их жизнь. Нам главное, чтобы те восстановленные танки, модернизированные, чтобы они стреляли – это главная задача оборонной промышленности", – добавил он.

При этом Олег Гладковский опроверг информацию о причастности своей семьи к хищениям.

"Это наглая ложь, где люди подают какую-то информацию якобы из анонимных источников, но от этого страдает и моя личная судьба, и судьба моей семьи", – сказал отстраненный замглавы СНБО.

 

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