Политика Скандал в оборонке: Порошенко заявил, что Гладковского спасать не станет

2019-02-28 12:44 180

Петр Порошенко заявил, что ни фамилии, ни должности никого не спасут и виновные будут привлечены к ответственности, если факты вины за коррупционную деятельность в сфере обороны будут доказаны.

Так президент прокомментировал журналистам последние события вокруг Укроборонпрома, сообщает его пресс-служба.

«Армия это самая большая ценность Украины. Армия создавалась усилиями миллионов украинский, которые отдавали последнее. Как Верховный Главнокомандующий армии буду защищать.

Если факты подтвердятся, то, безусловно, ни фамилии, ни должности никого не спасут. Только появилась информация - мною было подписано распоряжение об отстранении и обращения в правоохранительные органы», - подчеркнул Порошенко.

По его информации, расследование указанной информации проводится в Генпрокуратуре, НАБУ и САП.

«Сейчас по итогам программы возбуждено еще одно уголовное дело. Подчеркиваю, по завершению расследования виновные будут привлечены к ответственности, если факты подтвердятся », - заверил президент.

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