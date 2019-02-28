Политика Луценко объяснил, почему затягивается расследование убийства Гандзюк

2019-02-28 20:30 108

 

Расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк мешают очереди в судах для получения разрешения на экспертизы и отсутствие заочного осуждения. Такое заявление сделал генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии в Верховной Раде.

"Согласно решению Верховной Рады, теперь даже по убийствам для получения экспертиз необходимо получить решение суда. Следователи стоят в очередях, которые продолжаются иногда по несколько недель. И это, конечно, не способствует следствию", - отметил Луценко.

Он также подчеркнул, что любого подозреваемого, даже с безоговорочными доказательствами, нельзя привлекать на допрос, его нужно приглашать.

Кроме того Луценко заявил, что расследование затягивается из-за отсутствия процедуры заочного ареста и отсутствие возможности объявить подозреваемых в международный розыск.

"Первое, официально могу заявить, что ВСК ни разу не встречалась ни со мной, ни с министром внутренних дел, как руководителями органами досудебного следствия и процессуального руководства. Также никакой информации от ВСК в официальном порядке ни я, ни СБУ, ни МВД не получили. Поэтому говорить о пользе ВСК я лично не могу", - отметил генпрокурор.

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