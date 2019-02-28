Политика Голосовать за президента украинцы смогут в 72 странах

2019-02-28 17:30 240

Голосование на выборах президента Украины фактически начнется 30 марта на избирательном участке посольства Украины в Австралии.

На выборах президента Украины будет работать 101 избирательный участок за границей. Об этом сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 28 февраля.

"101 избирательный участок за границей в 72 странах мира", – сказал он во время брифинга в Киеве.

Погорельцев отметил, что 99 участков созданы при дипломатических учреждениях Украины за границей, еще два – при воинских частях в Демократической республике Конго и в Косово.

"Голосование фактически начнется 30 марта на избирательном участке посольства Украины в Австралии, а завершится уже 1 апреля по киевскому времени в Генеральном консульстве в Сан-Франциско", – рассказал дипломат.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины ликвидировала пять избирательных участков для голосования в России. Они перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. За каждым из них теперь закреплены отдельные российские регионы.

Как известно, очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.