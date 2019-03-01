Политика Из-за низкого рейтинга Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов

2019-03-01 14:18 336

Кандидат в президенты Андрей Садовый официально объявил, что принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.  

Объясняя свое решение, Садовый сослался на данные социологических исследований. Согласно данным опроса, его рейтинг вдвое ниже, чем у Гриценко.

"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - заявил Садовый.

Он отметил, что в начале следующей недели политики подпишут соглашение. 

"Это не безусловная поддержка. Мы в начале следующей недели подпишем публичное соглашение. И там, в том соглашении, будут очень важны принципы. Принципы относительно обороны и безопасности нашего государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы относительно оккупированных территорий, чистоты кадровой политики. Я думаю, это важно для нас всех", - добавил Садовый.

Напомним, Садовый - первый из 44 кандидатов, принявший решение снять свою кандидатуру на этих выборах. Денежный залог в размере 2,5 миллионов гривен ему возвращен не будет. Вопрос объединения кандидатов поднимался с минувшего года, задолго до официального старта избирательной кампании. По прогнозам экспертов, у Гриценко хороший шанс победить на выборах при условии объединения с Садовым.

 

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