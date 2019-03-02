Политика Аваков заявил, что по факту нарушений на выборах открыто уже 100 уголовных дел

2019-03-02 12:30 246

Сотрудники правоохранительных выборов будут расследовать возможные нарушения на выборах всех кандидатов в президенты, никого не прикрывая. такое заявление министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет TheБабель.

Глава МВД подчеркнул, что в настоящее время уже открыто 100 уголовных дел, причем "значительная их часть" касается Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, однако есть и другие.

"Не нужно призывать полицию и МВД занять чью-то сторону. Это демонстрирует не слишком высокую политическую структуру… Мы будем расследовать дела и партии Петра Порошенко, и партии Юлии Тимошенко и даже, прости Господи, партии Арсения Яценюка - если поступит заявление", - подчеркнул Аваков.