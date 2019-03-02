Политика Списанные катера Island для Украины пока не могут переплыть Атлантику - Госдеп США

2019-03-02 13:00 264

 

В течение 2019 года в Украину для патрулирования Черного моря прибудут два военных катера США.

На данный момент боевые суда Island пока не готовы пересечь океан, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

По словам Кента, катера уже являются собственностью Украины, однако их надо еще подготовить.

"Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это произойдет в этом году", - сказал он и отметил, что это даст Украине новые возможности в патрулировании Черного моря.

Кент подчеркнул, что США готовы сотрудничать с Украиной, чтобы у страны была возможность защититься от внешней агрессии. Помощь заключается в тренингах, совместных учениях, в том числе "Си Бриз", регулярной присутствии в Черном море кораблей США.

Ранее говорилось, что списанные американские патрульные катера Islands прибудут в Украину летом.

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