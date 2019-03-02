Мир Индия и Пакистан возобновили обстрелы, есть жертвы

2019-03-02 14:30 177

 

С обеих сторон конфликта погибло несколько мирных жителей, есть тяжелораненые, также разрушены жилые дома.

Утром в субботу, 2 марта, возобновилась перестрелка на границе Индии и Пакистана вблизи линии контроля в Кашмире. Нью-Дели заявляет о гибели по меньшей мере трех мирных жителей, Исламабад - об одном погибшем, сообщает Associated Press.

Индийские правоохранители рассказали, что трое человек погибло после выпущенного снаряда со стороны Пакистана, который попал в жилой дом рядом с так называемой линией контроля, что разделяет гималайскую территорию Кашмира между двумя сторонами.

В то же время в Пакистане правительственный чиновник Умар Азам заявил, что индийские солдаты с использованием тяжелого вооружения "беспорядочно преследуют сельских жителей на границе" около линии контроля, что привело к гибели подростка, а также ранению трех человек. Также он рассказал, что в результате индийского обстрела было разрушено несколько домов.

Отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отвергает все обвинения. Инцидент осложнили и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

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