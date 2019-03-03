Политика Порошенко: ЕС выделит 50 млн евро для поддержки безопасности на Азове

2019-03-03 10:30 309

Европейский Союз намерен выделить 50 миллионов евро на специальный проект в поддержку безопасности на Азовском побережье. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время Совета регионального развития в Одессе.

"Специальный проект 50 млн евро направляется на Азовское побережье, поддержку Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит", - сказал Порошенко.

С его слов, нет ни одной его встречи с руководством Евросоюза, где бы ни шла речь о финансовой помощи.

"Это, к сожалению, в связи с агрессией Российской Федерации в нейтральных водах Черного моря", - отметил президент.

Для последующей поддержки от Евросоюза Украине необходимо придерживаться развития в европейском направлении.

"Если мы продолжаем наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только доступ к технической помощи, а доступ к огромным финансовым ресурсам", - подчеркнул Порошенко.