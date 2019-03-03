Политика Названа точная сумма, которую ЦИК потратит на печать бюллетеней для выборов президента

2019-03-03 11:00 267

Центральной избирательной комиссии необходимо потратить на изготовление избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов на пост президента 166,36 млн грн, пишет издание "Главком", ссылаясь на данные системы ProZorro.

ЦИК 22 февраля опубликовала заявлении о намерении заключить договор с государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" на изготовление избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов на пост президента общей стоимостью 166,36 млн грн.

ЦИК выбрал ГП путем переговорной процедуры, сославшись на закон о выборах президента Украины, которым предусмотрено, что избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности и содержат степени защиты.

Стоит упомянуть, что этот полиграфический комбинат является единственным предприятием, которое обладает материально-технической базой и производственными мощностями, необходимыми для изготовления избирательных бюллетеней.

На выполнения заказа по печати ГП отводится 16 дней.