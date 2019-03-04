Украина Синоптик рассказал, какая погода ожидает украинцев весной

2019-03-04 08:30 195

 

Украинские синоптики спрогнозировали резкие перепады температуры и рекордную жару весной-2019. С 8 марта ожидается потепление.

О погоде, которая ожидает украинцев весной 2019-го года рассказал народный синоптик Владимир Деркач: «Весна будет довольно-таки затяжной. В марте будет борьба между зимней и весенней погодами, но уже с 8 марта стоит ожидать потепления, однако оно продлиться не долго. До конца месяца температура будет держаться от плюс 2 до 5 градусов тепла, пишет Украина Нова.

Также синоптик рассказал о погоде на апрель и май.

С начала апреля в Украине уже будет держаться плюсовая температура. Первые дни будет держаться холод. С пятого апреля стоит ожидать от 10 до 12 градусов тепла, а после 7-8 числа будут рекордные 16-19 градусов. А уже в мае прогнозируются традиционные осадки. В последний месяц весны украинцы смогут наблюдать резкие перепады температур. А вот уже ближе к концу сезона будет по-настоящему летняя температура: столбики термометра будут показывать более чем 25 градусов тепла».

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