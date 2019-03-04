Политика В СБУ ответили на обвинения Авакова

2019-03-04 20:30 348

 

В Службе безопасности Украины заявили, что ее сотрудники действительно осуществляют оперативно-технические мероприятия в Киеве по адресу Беларусская, 26. Об этом сообщается на странице спецслужбы в Facebook.

В ведомстве отметили, что действуют строго согласно украинского законодательства и Конституции. Силовики утвержают, что все действия проводятся на основании определения суда в отношении лица, никак не связанного с избирательной кампанией.

"Ответственно заявляем, что проводимые мероприятия не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты", - подчеркнули в СБУ.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что под офисом Зеленского обнаружена "прослушка". Позже бывший советник Авакова, народный депутат Антон Геращенко сказал, что за прослушкой Зеленского стоит СБУ.

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