Политика Великобритания сделала заявление в 100-й день плена моряков на Азове

2019-03-04 21:30 315

 

Великобритания призывает Россию немедленно освободить украинских военнопленных моряков, задержанных возле Керченского пролива 25 ноября прошлого года, и обеспечить свободный проход через Керченский пролив в Черное море. Об этом говорится в сообщении посольства Соединенного Королевства в Украине.

"Прошло 100 дней, как Россия захватила 24 украинских военных и три корабля в Черном море. Мы призываем Россию их освободить немедленно и обеспечить свободный проход через Керченский пролив в Черное море", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня, 4 марта, 100 дней, как украинские моряки находятся в российском плену.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

 

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