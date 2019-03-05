Политика В Евросоюзе хотят создать общую пограничную полицию и пересмотреть Шенген

2019-03-06 09:12 186

Президент одной из наиболее влиятельных в ЕС стран - Франции жестко прокомментировал ситуацию с наплывом мигрантов.  Эмманюэль Макрон высказался за глубокий пересмотр устройства Шенгенской системы.

"Необходимо в корне пересмотреть сегодняшнюю Шенгенскую систему, чтобы обеспечить гражданам свободу в условиях безопасности", – заявил французский лидер.

По словам Макрона, необходимо создать общую пограничную полицию и общеевропейский офис по предоставлению убежища. Также политик предлагает проводить меры общеевропейской солидарности в сфере предоставления убежища с едиными правилами приема мигрантов или отказа им в предоставлении убежища.

Президент Франции считает, что новая система должна ввести строгие обязательства по осуществлению контроля для всех стран, входящих в зону действия Шенгена.

Напомним, в 2017 году ЕС утвердил новые правила проверки на границе. Пограничники регистрируют въезд, выезд и отказ во въезде гражданам стран, не являющихся членами ЕС, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны.

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Политика

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КАРТА 16 марта начнется снос "уставшей" эстакады на Шулявке - схема объезда, план реконструкции 2019-03-06 08:11 189
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