Политика В Евросоюзе хотят создать общую пограничную полицию и пересмотреть Шенген

2019-03-06 09:12 186

Президент одной из наиболее влиятельных в ЕС стран - Франции жестко прокомментировал ситуацию с наплывом мигрантов. Эмманюэль Макрон высказался за глубокий пересмотр устройства Шенгенской системы.

"Необходимо в корне пересмотреть сегодняшнюю Шенгенскую систему, чтобы обеспечить гражданам свободу в условиях безопасности", – заявил французский лидер.

По словам Макрона, необходимо создать общую пограничную полицию и общеевропейский офис по предоставлению убежища. Также политик предлагает проводить меры общеевропейской солидарности в сфере предоставления убежища с едиными правилами приема мигрантов или отказа им в предоставлении убежища.

Президент Франции считает, что новая система должна ввести строгие обязательства по осуществлению контроля для всех стран, входящих в зону действия Шенгена.

Напомним, в 2017 году ЕС утвердил новые правила проверки на границе. Пограничники регистрируют въезд, выезд и отказ во въезде гражданам стран, не являющихся членами ЕС, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны.