Политика Укроборонпром отреагировал на информацию о семикратном завышении цен

2019-03-05 13:44 159

Укроборонпром называет некоректной информацию журналистов о семикратном завышении цен на приборы для самолетов, и говорит, что детали к Ан-26 покупал "по оптимальной цене".

Как сообщает пресс-служба госконцерна в ответ на расследование программы Наші гроші, журналисты не привели предоставленный комментарий Укроборонпрома по данным закупкам.

"Информация о так называемом семикратном повышении цены на приборы для Ан-26 является некорректной", - говорится в сообщении.

В концерне рассказали, что по договору с иностранным заказчиком, в двух самолетах должны были установить по три новых высотомера, изготовленных не позднее 2015 года. Но у украинских авиапредприятий их якобы не нашли.

"Единственной компанией, которая согласилось доставить эти изделия, было ООО АН-Сервис. Их было проверено специалистами ГП 410 завод ГА и представителями заказчика. Других фактов импорта в Украину таких приборов (выпуска после 2014 года) официально не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Концерн отказался комментировать вопрос доставки приборов, поскольку "предприятия концерна не предоставляли услуги по логистике".

Но при этом Укроборонпром назвал "категорически некорректным" утверждения журналистов о стоимости товаров "без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости".

"О оптимальной цене закупки свидетельствует то, что страна-заказчик приобрела эти приборы именно в украинской стороны, а не непосредственно у производителя - РФ, является ее партнером в Таможенном союзе и могла предложить свою цену", - пояснили в пресс-службе пятикратный рост цены на высотомеры.

В концерне также добавили, что их прибыль по этой поставке "был не менее рентабельности всего контракта", а сам контракт стоил около шести миллионов долларов и дал работу "нескольким тысячам работников авиастроительной отрасли Украины".

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