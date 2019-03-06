Политика Туск заявил о подготовке враждебного вмешательства РФ в выборы Европарламента

2019-03-07 08:12 255

Президент Евросовета Дональд Туск предупредил о враждебном иностранном вмешательстве в выборы Европейского парламента. 

"Существуют внешние антиевропейские силы, которые стремятся - открыто или тайно - повлиять на демократический выбор европейцев, как это было в случае с Brexit и другими недавними избирательными кампаниями по всей Европе", - сказал Туск,  сообщает "Радио. Свобода".

Ранее Кремль был обвинен британским правительством в манипуляциях во время референдума по выходу Великобритании из ЕС.

Также Франция и Германия обвинили Россию в том, что она пыталась повлиять на их выборы таким же образом, как "российские тролли", вероятно, вмешивались в президентские выборы 2016 года в США.

Официальный Киев также неоднократно предупреждал о попытках Москвы повлиять на ход голосования на выборах в Украине, которые состоятся 31 марта.

"Не позволяйте политическим партиям, которые финансируются внешними силами, враждебными к Европе, принимать решения по ключевым приоритетам ЕС и руководству европейскими государственными институтами", - сказал Туск.

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