Політика Прем’єр Польщі заявив, що Варшава підтримує Україну, але грошей не дасть

2026-07-09 10:26

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава очікує від України «доброї волі» у вирішенні двосторонніх питань.

Також він закликав польську делегацію на саміті НАТО обережно ставитися до нових фінансових зобов’язань щодо підтримки України.

За словами Туска, Польща не відмовляється від підтримки України, однак вважає, що вже несе значний тягар у забезпеченні безпеки східного флангу НАТО та охороні зовнішнього кордону ЄС.

Тому Варшава наразі не готова брати на себе нові фінансові зобов’язання.

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Політика

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