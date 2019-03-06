Политика Незваные гости: Евросоюз запретит получение политубежища для граждан Грузии

2019-03-06 15:46 198

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на пятом заседании Совета ассоциации между ЕС и Грузией заявил об опасности злоупотребления визовой свободой.

Напомним, с 2017 года граждане Грузии имеют право на безвизовый въезд на территорию ЕС. Однако, как показывает практика, многие грузины злоупотребляют этим правом для того, чтобы незаконно остаться жить в Европе.

"После либерализации визового режима в страны Евросоюза въехало несколько сотен тысяч человек, и лишь несколько тысяч человек подали заявки на получение убежища", − заявил Хан.

"Хочу призвать представителей СМИ использовать свои возможности и сообщить населению, что граждане Грузии не смогут получить убежище в Европе, так как Грузия − безопасная страна", − цитирует политика Первый канал грузинского телевидения.

Еврокомиссия еще несколько лет назад предложила создать список стран безопасного происхождения на уровне ЕС, однако на сегодняшний день его имеют лишь 12 стран-членов Евросоюза, в том числе Германия.

Бундестаг принял в феврале 2019 года закон, по которому в немецкий список так называемых "безопасных стран происхождения" должны быть занесены Грузия, а также Алжир, Марокко и Тунис, рассчитывая тем самым уменьшить приток беженцев из этих государств и упростить процедуру депортации из Германии тех, кому отказано в предоставлении убежища.

По данным немецкой газеты Die Zeit, в 2018 году в общей сложности 7885 человек из Грузии, Алжира, Марокко и Туниса подали в Германии заявление на получение политического убежища.