Политика Гройсман против: Кабмин не продлил контракт Коболева с зарплатой в 2 млн в месяц

2019-03-06 13:16 177

Кабмин не продлил контракт с председателем правления Нафтогаза Андреем Коболевым. Напомним, зарплата Коболева составляет 2 миллиона 80 тыс грн в месяц.

Как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, новый конкурс на эту должность объявят с 23 марта. Также правительство обсудит с Наблюдательным советом Нафтогаза условия нового контракта с новым председателем правления Нафтогаза.

«22 марта заканчивается контракт с председателем правления Нафтогаз. Это значит, что мы должны принять решение с точки зрения эффективности корпоративного управления. Сегодня при принимаем решение о том, чтобы 23 марта объявить конкурс должность председателя правления Нафтогаза », - сообщил Гройсман.

Отметим, что сейчас правления Нафтогаза активно судится с Россией и Газпромом о взыскании с них компенсации по решениям Стокгольмского и Гаагского арбитражей. В частности, действующее правления компании выиграло арбитраже в споре с Газпромом о газовых контрактах, заключенных в 2009 году, а также арбитраж по потери своих активов в результате аннексии Крыма.

После промежуточной победы руководство Нафтогаза сразу же выписало себе премии в размере около 50 миллионов долларов. В обществе такая щедрость чиновников к себе-любимым вызвала большой резонанс.В итоге даже премьер Гросман заявил, что такие премии при нынешнем состоянии экономики и тотальной нищете граждан непреемлемы. Тем не менее, свой скромный бонус "за интенсивность труда" в сумме восьми миллионов долларов Коболев оперативно переслал маме в США.

Гройсман заявлял, что правительство пересмотрит вопрос оплаты труда руководства Нафтогаза.

Напомним, что Нафтогаз - газовый монополист на рынке Украины, который отвечает за добычу, импорт и поставки газа. В рамках европейских требований, компании имеют трансформировать и разделить на две компании, одна из которых будет ответственным за всю газотранспортную систему Украины.